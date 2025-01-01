На Волыни женщина убила мужчину во время застолья перед Новым годом

В Волынской области женщину задержали за убийство мужчины во время застолья перед Новым годом, жертве нанесли удары ножом и топором, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Накануне, около 20 часов, в полицию поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в поселке Благодатное 61-летнего мужчины без сознания с множественными ножевыми ранениями. В больнице он скончался, указали в полиции.

Правоохранители выяснили, что «к убийству мужчины причастна 29-летняя жительница этого же поселка».

«Во время застолья между волынянами возник конфликт, поэтому женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом и топором в область головы и живота», - сообщили в полиции.

Женщину задержали, орудие преступления изъяли. Начато уголовное производство по ст. 115 УКУ - умышленное убийство. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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