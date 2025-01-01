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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни женщина убила мужчину во время застолья перед Новым годом

На Волыни женщина убила мужчину во время застолья перед Новым годом

Киев  •  УНН

 • 1731 просмотра

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В поселке Благодатное 29-летняя женщина во время застолья убила 61-летнего мужчину, нанеся ему множественные удары ножом и топором. Полиция задержала подозреваемую и изъяла орудие преступления.

В Волынской области женщину задержали за убийство мужчины во время застолья перед Новым годом, жертве нанесли удары ножом и топором, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Накануне, около 20 часов, в полицию поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в поселке Благодатное 61-летнего мужчины без сознания с множественными ножевыми ранениями. В больнице он скончался, указали в полиции.

Правоохранители выяснили, что «к убийству мужчины причастна 29-летняя жительница этого же поселка».

«Во время застолья между волынянами возник конфликт, поэтому женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом и топором в область головы и живота», - сообщили в полиции.

Женщину задержали, орудие преступления изъяли. Начато уголовное производство по ст. 115 УКУ - умышленное убийство. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

На Закарпатье во время застолья женщина взорвала гранату: три человека погибли30 нояб. 2024, 10:08 • 19696 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
volinskaya-oblastВолынская область
ukrainaУкраина