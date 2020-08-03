На Вінниччині за умисне вбивство військовослужбовця судитимуть чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Перед судом постане житель міста Бар Вінницької області, якого звинувачують в умисному вбивстві військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області, передає УНН.
"25.05.2020, близько 22 години, обвинувачений, знаходячись на вулиці одного з сіл Барського району, під час словесного конфлікту, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті іншій людині, наніс тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких 38-річний потерпілий, не приходячи до свідомості, помер в лікарні", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловік з місця злочину зник, проте через декілька днів був затриманий у Могилів-Подільському районі області.
"Щодо обвинуваченого обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення застави", – додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві бійця полку "Азов".