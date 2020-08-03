В Винницкой области за умышленное убийство военнослужащего судить мужчину

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 60386 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103633 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108549 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136401 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111602 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132935 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102358 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104682 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102135 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 66791 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 88773 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 55706 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 90752 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 49903 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 106217 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 136401 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 132935 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 386335 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 337017 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 66791 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 105368 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 133819 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210982 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237624 просмотра
Актуальное
В Винницкой области за умышленное убийство военнослужащего судить мужчину

В Винницкой области за умышленное убийство военнослужащего судить мужчину

Киев  •  УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Перед судом предстанет житель города Бар Винницкой области, обвиняемый в умышленном убийстве военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

"25.05.2020, около 22 часов, обвиняемый, находясь на улице одного из сел Барского района, во время словесного конфликта, имея умысел на противоправное причинение смерти другому человеку, нанес тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых 38-летний потерпевший, не приходя в сознание, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина с места преступления скрылся, однако через несколько дней был задержан в Могилев-Подольском районе области.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Запорожье суд отправил под арест подозреваемого в убийстве бойца полка "Азов".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы