На Торецькому та Покровському напрямках загарбники здійснили понад 30 атак протягом дня - Генштаб

Наразі тривають бої на кількох напрямках фронту російсько-української війни. Загарбники атакували позиції Сил оборони України на Донеччині. Крім того, ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в Харківській області.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

За даними, на день, 22 червня, з території рф завдано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Лісківщина, Уланове, Миропільське Сумської області; Заріччя Чернігівської області; Леміщине Харківської області.

Також було інформовано про наступні напрямки:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили дев’ять атак загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 155 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка, два боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку

Протягом дня ворог тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі.

На Сіверському напрямку

Українські захисники зупинили дві атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Чотири рази ворог атакував позиції Сил оборони України в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку

Загарбники десять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На Покровському напрямку

Протягом дня противник 20 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. П’ять зіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Тричі агресор атакував у районах населених пунктів Веселе та Вільне Поле, завдав авіаудару по Мирному.

На Оріхівському напрямку

Ворогом завдано авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське та Новоданилівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському

Наступальних дій ворог не проводив.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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