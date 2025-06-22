На Торецком и Покровском направлениях захватчики совершили более 30 атак в течение дня - Генштаб

В настоящее время продолжаются бои на нескольких направлениях фронта российско-украинской войны. Захватчики атаковали позиции Сил обороны Украины в Донецкой области. Кроме того, враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в Харьковской области.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений.

По данным, на день, 22 июня, с территории рф нанесены артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Лесковщина, Уланово, Миропольское Сумской области; Заречье Черниговской области; Лемищино Харьковской области.

Также проинформировано о следующих направлениях:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

Украинские воины отбили девять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 155 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении

Противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Стройся и Фиголевка, два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении

В течение дня враг трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степовой Новоселовки, Зеленой Рощи и в направлении Голубовки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

На Лиманском направлении

Украинские защитники отбили 11 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодцы.

На Северском направлении

Украинские защитники остановили две атаки противника в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении

Четыре раза враг атаковал позиции Сил обороны Украины в районе Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении

Захватчики десять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дылеевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Покровском направлении

В течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Пять столкновений длятся до сих пор.

На Новопавловском направлении

Трижды агрессор атаковал в районах населенных пунктов Весёлое и Вольное Поле, нанес авиаудар по Мирному.

На Ореховском направлении

Врагом нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Новоданиловка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском

Наступательных действий враг не проводил.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Напомним

В своем докладе глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерениях Украины наносить точечные удары в ответ на агрессию россии, об углублении интеллектуального упадка российского руководства и подготовке россией новых военных операций в Европе.

Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск