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На Торецком и Покровском направлениях захватчики совершили более 30 атак в течение дня - Генштаб

Киев • УНН

 • 364 просмотра

В течение суток на фронте произошло 69 боевых столкновений, из них 30 атак совершено на Торецком и Покровском направлениях. Украинские воины отбивают вражеские атаки, тогда как российские войска пытаются продвинуться в Донецкой и Харьковской областях.

На Торецком и Покровском направлениях захватчики совершили более 30 атак в течение дня - Генштаб

В настоящее время продолжаются бои на нескольких направлениях фронта российско-украинской войны. Захватчики атаковали позиции Сил обороны Украины в Донецкой области. Кроме того, враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в Харьковской области.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений.

По данным, на день, 22 июня, с территории рф нанесены артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Лесковщина, Уланово, Миропольское Сумской области; Заречье Черниговской области; Лемищино Харьковской области.

Также проинформировано о следующих направлениях:

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

    Украинские воины отбили девять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 155 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

    • На Южно-Слобожанском направлении

      Противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Стройся и Фиголевка, два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

      • На Купянском направлении

        В течение дня враг трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степовой Новоселовки, Зеленой Рощи и в направлении Голубовки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.

        • На Лиманском направлении

          Украинские защитники отбили 11 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодцы.

          • На Северском направлении

            Украинские защитники остановили две атаки противника в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

            • На Краматорском направлении

              Четыре раза враг атаковал позиции Сил обороны Украины в районе Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

              • На Торецком направлении

                Захватчики десять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дылеевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки. Бои продолжаются в четырех локациях.

                • На Покровском направлении

                  В течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Пять столкновений длятся до сих пор.

                  • На Новопавловском направлении

                    Трижды агрессор атаковал в районах населенных пунктов Весёлое и Вольное Поле, нанес авиаудар по Мирному.

                    • На Ореховском направлении

                      Врагом нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Новоданиловка.

                      • На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском

                        Наступательных действий враг не проводил.

                        Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

                        Напомним

                        В своем докладе глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерениях Украины наносить точечные удары в ответ на агрессию россии, об углублении интеллектуального упадка российского руководства и подготовке россией новых военных операций в Европе.

                        Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск22.06.25, 18:12 • 20292 просмотра

                        Игорь Тележников

                        Игорь Тележников

                        Война
                        Волчанск
                        Донецкая область
                        Сумская область
                        Харьковская область
                        Черниговская область
                        Торецк
                        Часов Яр
                        Кирилл Буданов
                        Украина
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                        Gas TTF
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