На Торецком и Покровском направлениях захватчики совершили более 30 атак в течение дня - Генштаб
Киев • УНН
В течение суток на фронте произошло 69 боевых столкновений, из них 30 атак совершено на Торецком и Покровском направлениях. Украинские воины отбивают вражеские атаки, тогда как российские войска пытаются продвинуться в Донецкой и Харьковской областях.
В настоящее время продолжаются бои на нескольких направлениях фронта российско-украинской войны. Захватчики атаковали позиции Сил обороны Украины в Донецкой области. Кроме того, враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в Харьковской области.
Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений.
По данным, на день, 22 июня, с территории рф нанесены артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Лесковщина, Уланово, Миропольское Сумской области; Заречье Черниговской области; Лемищино Харьковской области.
Также проинформировано о следующих направлениях:
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях
Украинские воины отбили девять атак захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес три авиационных удара, применив при этом пять управляемых авиабомб, и совершил 155 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.
- На Южно-Слобожанском направлении
Противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Стройся и Фиголевка, два боестолкновения в настоящее время продолжаются.
- На Купянском направлении
В течение дня враг трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степовой Новоселовки, Зеленой Рощи и в направлении Голубовки. Силы обороны успешно отбили вражеские атаки.
- На Лиманском направлении
Украинские защитники отбили 11 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодцы.
- На Северском направлении
Украинские защитники остановили две атаки противника в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.
- На Краматорском направлении
Четыре раза враг атаковал позиции Сил обороны Украины в районе Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Торецком направлении
Захватчики десять раз шли вперед на позиции наших подразделений в районах Дылеевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки. Бои продолжаются в четырех локациях.
- На Покровском направлении
В течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Пять столкновений длятся до сих пор.
- На Новопавловском направлении
Трижды агрессор атаковал в районах населенных пунктов Весёлое и Вольное Поле, нанес авиаудар по Мирному.
- На Ореховском направлении
Врагом нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Новоданиловка.
- На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском
Наступательных действий враг не проводил.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Напомним
В своем докладе глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерениях Украины наносить точечные удары в ответ на агрессию россии, об углублении интеллектуального упадка российского руководства и подготовке россией новых военных операций в Европе.
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск22.06.25, 18:12 • 20292 просмотра