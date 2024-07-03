На тлі дефіциту заплановано значний імпорт електрики, графіки відключень усю добу, через негоду є перебої зі світлом - Міненерго
Київ • УНН
Через негоду знеструмлено понад 190 населених пунктів у 4 областях. Графіки відключення світла діють усю добу. Заплановано значний імпорт електрики, напередодні була аварійна допомога з двох країн ЄС.
Через негоду знеструмлено понад 190 населених пунктів у 4 областях. Графіки відключення світла діють усю добу. Заплановано значний імпорт електрики, напередодні була аварійна допомога з двох країн ЄС. Про це повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.
Деталі
Через масовані російські обстріли, як вказано, в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для часткового покриття дефіциту електроенергії Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини, зазначили у міністерстві.
"Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00", - повідомили у Міненерго.
Ситуація в енергосистемі залишається досить непростою - Міненерго03.07.24, 10:22 • 19488 переглядiв
Негода
Через негоду на 8:00 залишається знеструмленим 191 населений пункт. З них 161 населений пункт – у Хмельницькій області, 20 – в Івано-Франківській, 6 – у Чернівецькій, 4 населені пункти – у Житомирській області.
Обстріли
Минулої доби через обстріли були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській областях. На Донеччині та Харківщині через ворожі обстріли відключалися повітряні лінії обленерго.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу було одномоментно знеструмлено 947 абонентів у 15 населених пунктах.
Знеструмлення
На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Усіх заживлено.
Ввечері відключалась міждержавна лінія електропередачі, що з’єднує енергосистему України з Молдовою. Її включено в роботу.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,06 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 34 263 МВт-год. Експорту не передбачається.