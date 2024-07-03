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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На тлі дефіциту заплановано значний імпорт електрики, графіки відключень усю добу, через негоду є перебої зі світлом - Міненерго

Київ • УНН

 • 31722 перегляди

Через негоду знеструмлено понад 190 населених пунктів у 4 областях. Графіки відключення світла діють усю добу. Заплановано значний імпорт електрики, напередодні була аварійна допомога з двох країн ЄС.

На тлі дефіциту заплановано значний імпорт електрики, графіки відключень усю добу, через негоду є перебої зі світлом - Міненерго

Через негоду знеструмлено понад 190 населених пунктів у 4 областях. Графіки відключення світла діють усю добу. Заплановано значний імпорт електрики, напередодні була аварійна допомога з двох країн ЄС. Про це повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Через масовані російські обстріли, як вказано, в енергосистемі є дефіцит потужностей. Минулої доби для часткового покриття дефіциту електроенергії Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини, зазначили у міністерстві.

"Сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00", - повідомили у Міненерго.

Ситуація в енергосистемі залишається досить непростою - Міненерго03.07.24, 10:22 • 19488 переглядiв

Негода

Через негоду на 8:00 залишається знеструмленим 191 населений пункт. З них 161 населений пункт – у Хмельницькій області, 20 – в Івано-Франківській, 6 – у Чернівецькій, 4 населені пункти – у Житомирській області.

Обстріли

Минулої доби через обстріли були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Херсонській областях. На Донеччині та Харківщині через ворожі обстріли відключалися повітряні лінії обленерго.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу було одномоментно знеструмлено 947 абонентів у 15 населених пунктах.

Знеструмлення

На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Усіх заживлено.

Ввечері відключалась міждержавна лінія електропередачі, що з’єднує енергосистему України з Молдовою. Її включено в роботу.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,06 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 34 263 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
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