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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фоне дефицита запланирован значительный импорт электричества, графики отключений все сутки, из-за непогоды есть перебои со светом - Минэнерго

На фоне дефицита запланирован значительный импорт электричества, графики отключений все сутки, из-за непогоды есть перебои со светом - Минэнерго

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 07:46  •  21713 просмотра

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Из-за непогоды обесточены более 190 населенных пунктов в 4 областях. Графики отключения света действуют все сутки. Запланирован значительный импорт электричества, накануне была аварийная помощь из двух стран ЕС.

Из-за непогоды обесточены более 190 населенных пунктов в 4 областях. Графики отключения света действуют все сутки. Запланирован значительный импорт электричества, накануне была аварийная помощь из двух стран ЕС. Об этом сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Из-за массированных российских обстрелов, как указано, в энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита электроэнергии Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии, отметили в министерстве.

"Сегодня графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00", - сообщили в Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме остается достаточно непростой - Минэнерго3 июля 2024, 07:22 • 13528 просмотров

Непогода

Из-за непогоды на 8:00 остается обесточенным 191 населенный пункт. Из них 161 населенный пункт - в Хмельницкой области, 20 - в Ивано-Франковской, 6 - в Черновицкой, 4 населенных пункта - в Житомирской области.

Обстрелы

За прошедшие сутки из-за обстрелов были новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Херсонской областях. В Донецкой и Харьковской областях из-за вражеских обстрелов отключались воздушные линии облэнерго.

В Черниговской области в результате обстрела было одномоментно обесточено 947 абонентов в 15 населенных пунктах.

Обесточивание

На Волыни кратковременно отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Всех запитали.

Вечером отключалась межгосударственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины с Молдовой. Она включена в работу.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,06 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 34 263 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khersonskaya-oblastХерсонская область
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша
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