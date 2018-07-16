На Тернопільщині знайшли тіло охоронця, який зник три місяці тому
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Тіло чоловіка-охоронця, який зник під час несення служби і якого шукали три місяці, знайшли у Тернопільській області. Про це повідомив відділ комунікації поліції області, передає УНН.
"Впродовж трьох місяців працівники поліції та рятувальники шукали чоловіка, який зник під час несення служби по охороні стратегічного об’єкта - залізничного моста у Заліщиках", - йдеться в повідомленні.
Так, в ніч з 14 на 15 квітня житель села Добрівляни 1977 року народження стояв на вахті та кожну годину звітував про ситуацію. Однак коли співробітник прийшов змінити його, чоловіка на місці не було.
На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група.
"Вони оглянули територію. На мосту біля річки Дністер оперативники знайшли речі чоловіка, але ні зброї, ні самого жителя райцентру ніде не було. Одна з версій, яку відпрацьовували слідчі, чоловік впав у річку", - зазначили в поліції.
Ця версія підтвердилася через три місяці. За 35 кілометрів від місця зникнення охоронця 14 липня рибалки виявили тіло невідомого, одягнутого у військову форму. Під час огляду з'ясувалося, що це оголошений в розшук чоловік.
При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Причина трагедія стане відома після проведення судово-медичної експертизи.
Відомості про подію внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України.
Нагадаємо, рибалки виявили тіло чоловіка, який випав за борт човна у Дністровському лимані та зник.