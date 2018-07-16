В Тернопольской области нашли тело охранника, который исчез три месяца назад

"На протяжении трех месяцев работники полиции и спасатели искали мужчину, пропавшего во время несения службы по охране стратегического объекта - железнодорожного моста в Залещиках", - говорится в сообщении.

Так, в ночь с 14 на 15 апреля житель села Добровляны 1977 года рождения стоял на вахте и каждый час отчитывался о ситуации. Однако когда сотрудник пришел сменить его, мужчины на месте не было.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа.

"Они осмотрели территорию. На мосту у реки Днестр оперативники нашли вещи мужчины, но ни оружия, ни самого жителя райцентра нигде не было. Одна из версий, которую отрабатывали следователи, мужчина упал в реку", - отметили в полиции.

Эта версия подтвердилась через три месяца. В 35 километрах от места исчезновения охранника 14 июля рыбаки обнаружили тело неизвестного, одетого в военную форму. При осмотре выяснилось, что это объявленный в розыск мужчина.

При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. Причина трагедия станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ст. 115 УК Украины.

Напомним, рыбаки обнаружили тело мужчины, который выпал за борт лодки в Днестровском лимане и исчез.