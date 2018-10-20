На Тайвані проходить багатотисячний мітинг за незалежність від Китаю

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу в столиці Тайваню зібрались кілька тисяч демонстрантів – борців за незалежність, щоб висловити протест проти "булінгу" Пекіну та закликати до проведення референдуму щодо незалежності острова від Китаю, передає УНН з посиланням на Reuters.