На Тайвані проходить багатотисячний мітинг за незалежність від Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу в столиці Тайваню зібрались кілька тисяч демонстрантів – борців за незалежність, щоб висловити протест проти "булінгу" Пекіну та закликати до проведення референдуму щодо незалежності острова від Китаю, передає УНН з посиланням на Reuters.
Один з найбільших цьогорічних мітингів на Тайвані був організований групою під назвою Formosa Alliance, заснованої півроку тому. Учасники демонстрації зібралися біля штаб-квартири Демократичної прогресивної партії (DPP) президента Тайваню Цай Інвен.
Демонстранти закликають уряд Цай "відштовхнутись від" Пекіну та провести референдум про незалежність. Дехто з учасників акції приніс плакати з написами: "Більше ніякого булінгу; більше ніякої анексії".
Зазначимо, КНР у відносинах з Тайванем дотримується концепції "одна країна - дві системи", запропонованої в 1979 році керівником КНР Ден Сяопіном. Вона передбачає одночасно невід'ємність Тайваню від території КНР і право на високий ступінь самоврядування як особливого адміністративного району. Тайвань не приймає формулу КНР, висуваючи свою - "одна країна - дві території".
Нагадаємо, Лондон вийшов на марш з вимогою референдуму стосовно угоди щодо Brexit.