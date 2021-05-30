На стадіоні “Арена Львів” працює центр вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні від 10.00 і до 19.00 працюватиме Центр вакцинації у Львові на стадіоні “Арена Львів”. Про це повідомив заступник мера Андрій Москаленко, пише УНН.
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За його словами, вакцинацію на стадіоні здійснюють міські бригади комунальних поліклінік.
Заявляє, що вже від наступного тижня за наявності додаткової вакцини готові розгортати такі центри у кожному районі міста — торгових центрах та спеціально облаштованих місцях у різних районах міста.
Нагадаємо
У столиці розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру. Також такий центр відкриється у неділю в Одесі. Щеплюють вакциною CoronaVac тих, хто записалися на вакцинацію через додаток “Дія”.