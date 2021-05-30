На стадіоні “Арена Львів” працює центр вакцинації

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За його словами, вакцинацію на стадіоні здійснюють міські бригади комунальних поліклінік.

Заявляє, що вже від наступного тижня за наявності додаткової вакцини готові розгортати такі центри у кожному районі міста — торгових центрах та спеціально облаштованих місцях у різних районах міста.

Нагадаємо

У столиці розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру. Також такий центр відкриється у неділю в Одесі. Щеплюють вакциною CoronaVac тих, хто записалися на вакцинацію через додаток “Дія”.