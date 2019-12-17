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На Приазов'ї проходять навчання артилерії ЗСУ з бойовою стрільбою

На Приазов'ї проходять навчання артилерії ЗСУ з бойовою стрільбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. На одному з полігонів бойової підготовки Приазов’я підрозділи артилерії підтримки оперативно-тактичного угруповання "Схід" виконують вогневі завдання та вдосконалюють свою майстерність під час тактико-спеціальних навчань з бойовою стрільбою, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За словами офіцера групи бойового застосування ракетних військ та артилерії ОТУ "Схід", армійці відпрацьовують ведення вогню із закритих позицій, враховуючи зміну оперативної обстановки.

"Під час навчань основна увага приділяється питанням виконання, як нормативів з бойової роботи розрахунків, так і підрозділу в цілому. Зокрема, оцінюються навчальні питання з визначення орієнтирів, заняття позиції та її інженерному обладнанню, ведення вогню з підтримки дій своїх підрозділів, а також швидкому реагуванню на переміщення об’єктів ураження під час бою. Корегування дій розрахунків відбувається за допомогою радіолокаційних станцій", - зазначив офіцер командування.

Як повідомив заступник командира мінометного взводу, під час ведення бойових дій, особливо в умовах поганої видимості ці станції можуть корегувати як влучання та розриви своїх мінометів, так і відстежувати артилерійський вогонь противника.

У штабі ООС зазначили, що тренування військових відбуваються, як у день так і вночі з відтворенням нестандартних бойових ситуацій.

Нагадаємо, в квітні та травні 2020 року США направлять 20 тисяч солдатів на військові навчання в Європу. Це будуть найбільші навчання з часів "холодної війни".

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