На Львівщині три нові підозри на коронавірус

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Львівщині з'явилося ще троє нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 103 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.