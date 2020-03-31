На Львівщині три нові підозри на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Львівщині з'явилося ще троє нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 103 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 10:30 години по 18:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 3 особи. Пацієнти з міста Львова та Пустомитівського району", - йдеться в повідомленні.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 243 людини.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 103 особи. У п'яти пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині інфіковані родичі першої пацієнтки, яка видужала від COVID-19, також йдуть на поправку.