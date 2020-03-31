Во Львовской области три новых подозрения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во Львовской области появилось еще трое новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 103 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 10:30 часов до 18:30 часов, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 3 человека. Пациенты из города Львова и Пустомытовского района", - говорится в сообщении.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 243 человека.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 103 человека. У пяти пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии", - отмечается в сообщении.
Напомним, во Львовской области инфицированные родственники первой пациентки, которая выздоровела от COVID-19, также идут на поправку.