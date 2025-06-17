На Київщині фахівці ДТЕК повернули світло у будинки, знеструмлені внаслідок російського обстрілу

У Київській області спеціалісти ДТЕК повернули світло, втрачене після російського ракетно-дронової атаки, в усі знеструмлені будинки, де це було технічно можливо. Всі роботи виконувалися після отримання дозволу від Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише УНН з посиланням на сайт ДТЕК Київські електромережі.

Одразу після дозволу військових та ДСНС, аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Київські електромережі почали повертати електропостачання. Наразі всі оселі, які не зазнали значних пошкоджень і можуть приймати струм, вже зі світлом

В ДТЕК повідомили, що вночі 17 червня через атаку росії на столицю пошкодилося електрообладнання ДТЕК. Без світла тимчасово залишилися 1148 столичних осель.

Київ продовжує потерпати від ворожих ракетних та дронових атак, що призводидо аварійних відключень світла в домівках киян. Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Київські електромережі оперативно лагодять лінії електропередачі та обладнання й оперативно повертають містянам світло