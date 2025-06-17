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На Київщині фахівці ДТЕК повернули світло у будинки, знеструмлені внаслідок російського обстрілу

Київ • УНН

 • 796 перегляди

У Київській області ДТЕК відновив електропостачання в будинках, знеструмлених внаслідок нічної атаки РФ. Через пошкодження електрообладнання без світла залишались 1148 осель.

На Київщині фахівці ДТЕК повернули світло у будинки, знеструмлені внаслідок російського обстрілу

У Київській області спеціалісти ДТЕК повернули світло, втрачене після російського ракетно-дронової атаки, в усі знеструмлені будинки, де це було технічно можливо. Всі роботи виконувалися після отримання дозволу від Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише УНН з посиланням на сайт ДТЕК Київські електромережі.

Деталі

Одразу після дозволу військових та ДСНС, аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Київські електромережі почали повертати електропостачання. Наразі всі оселі, які не зазнали значних пошкоджень і можуть приймати струм, вже зі світлом

- говориться в повідомленні. 

В ДТЕК повідомили, що вночі 17 червня через атаку росії на столицю пошкодилося електрообладнання ДТЕК. Без світла тимчасово залишилися 1148 столичних осель.

Київ продовжує потерпати від ворожих ракетних та дронових атак, що призводидо аварійних відключень світла в домівках киян. Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Київські електромережі оперативно лагодять лінії електропередачі та обладнання й оперативно повертають містянам світло

- говориться в повідомленні.

Доповнення

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня значної шкоди завдано інфраструктурі столиці та державим установам. Пошкоджено будинк, пошту, корпус КПІ та майно залізниці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці оголосили 18 червня День жалоби за жертвами масованої атаки рф на столицю, завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаКиївщина
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДТЕК
Збройні сили України
Кличко Віталій Володимирович
Kyiv
Tesla
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