В Киевской области специалисты ДТЭК вернули свет в дома, обесточенные в результате российского обстрела
Киев • УНН
В Киевской области ДТЭК возобновил электроснабжение в домах, обесточенных в результате ночной атаки РФ. Из-за повреждения электрооборудования без света оставались 1148 домов.
В Киевской области специалисты ДТЭК вернули свет, утраченный после российской ракетно-дроновой атаки, во все обесточенные дома, где это было технически возможно. Все работы выполнялись после получения разрешения от Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН со ссылкой на сайт ДТЭК Киевские электросети.
Детали
Сразу после разрешения военных и ГСЧС, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Киевские электросети начали возвращать электроснабжение. Сейчас все дома, которые не получили значительных повреждений и могут принимать ток, уже со светом
В ДТЭК сообщили, что ночью 17 июня из-за атаки россии на столицу повредилось электрооборудование ДТЭК. Без света временно остались 1148 столичных домов.
Киев продолжает страдать от вражеских ракетных и дроновых атак, что приводило к аварийным отключениям света в домах киевлян. Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Киевские электросети оперативно чинят линии электропередачи и оборудование и оперативно возвращают горожанам свет
Дополнение
В результате массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня значительный ущерб нанесен инфраструктуре столицы и государственным учреждениям. Повреждены дома, почта, корпус КПИ и имущество железной дороги.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице объявили 18 июня День траура по жертвам массированной атаки рф на столицу, завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.