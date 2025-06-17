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В Киевской области специалисты ДТЭК вернули свет в дома, обесточенные в результате российского обстрела

Киев • УНН

 • 514 просмотра

В Киевской области ДТЭК возобновил электроснабжение в домах, обесточенных в результате ночной атаки РФ. Из-за повреждения электрооборудования без света оставались 1148 домов.

В Киевской области специалисты ДТЭК вернули свет в дома, обесточенные в результате российского обстрела

В Киевской области специалисты ДТЭК вернули свет, утраченный после российской ракетно-дроновой атаки, во все обесточенные дома, где это было технически возможно. Все работы выполнялись после получения разрешения от Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН со ссылкой на сайт ДТЭК Киевские электросети.

Детали

Сразу после разрешения военных и ГСЧС, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Киевские электросети начали возвращать электроснабжение. Сейчас все дома, которые не получили значительных повреждений и могут принимать ток, уже со светом

- говорится в сообщении. 

В ДТЭК сообщили, что ночью 17 июня из-за атаки россии на столицу повредилось электрооборудование ДТЭК. Без света временно остались 1148 столичных домов.

Киев продолжает страдать от вражеских ракетных и дроновых атак, что приводило к аварийным отключениям света в домах киевлян. Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Киевские электросети оперативно чинят линии электропередачи и оборудование и оперативно возвращают горожанам свет

- говорится в сообщении.

Дополнение

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня значительный ущерб нанесен инфраструктуре столицы и государственным учреждениям. Повреждены дома, почта, корпус КПИ и имущество железной дороги.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице объявили 18 июня День траура по жертвам массированной атаки рф на столицу, завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКиевская область
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ДТЭК
Вооруженные силы Украины
Виталий Кличко
Киев
Tesla
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