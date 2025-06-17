В Киевской области специалисты ДТЭК вернули свет в дома, обесточенные в результате российского обстрела

В Киевской области специалисты ДТЭК вернули свет, утраченный после российской ракетно-дроновой атаки, во все обесточенные дома, где это было технически возможно. Все работы выполнялись после получения разрешения от Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН со ссылкой на сайт ДТЭК Киевские электросети.

Детали

Сразу после разрешения военных и ГСЧС, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Киевские электросети начали возвращать электроснабжение. Сейчас все дома, которые не получили значительных повреждений и могут принимать ток, уже со светом - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщили, что ночью 17 июня из-за атаки россии на столицу повредилось электрооборудование ДТЭК. Без света временно остались 1148 столичных домов.

Киев продолжает страдать от вражеских ракетных и дроновых атак, что приводило к аварийным отключениям света в домах киевлян. Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Киевские электросети оперативно чинят линии электропередачи и оборудование и оперативно возвращают горожанам свет - говорится в сообщении.

Дополнение

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня значительный ущерб нанесен инфраструктуре столицы и государственным учреждениям. Повреждены дома, почта, корпус КПИ и имущество железной дороги.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице объявили 18 июня День траура по жертвам массированной атаки рф на столицу, завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.