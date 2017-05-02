На Куликовому полі в Одесі вибухівки не знайшли
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Одеситам відкрили прохід на Куликове поле. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Після тригодинної перевірки території поля, спеціалісти-вибухотехніки не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів.
Наразі людей невеликими групами пропускають до Будинку профспілок, де вони покладають квіти.
Це вже другий випадок “замінування” Куликового поля сьогодні. Так, на лінію “102” близько 12:40 надійшло повідомлення про перше замінування. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин. Повідомлення про друге замінування надійшло близько 16:30.