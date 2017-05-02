На Куликовом поле в Одессе взрывчатку не нашли

После трехчасовой проверки территории поля, специалисты-взрывотехники не нашли никаких взрывоопасных предметов.

Сейчас людей небольшими группами пропускают в Дом профсоюзов, где они возлагают цветы.

Это уже второй случай “минирования” Куликова поля сегодня. Так, на линию “102” около 12:40 поступило сообщение о первом заминировании. Правоохранители и взрывотехники проверили территорию, никаких взрывных и опасных предметов на месте не нашли. Куликово поле и прилегающую к нему территорию проверяли около 30 минут. Сообщение о втором заминировании поступило около 16:30.