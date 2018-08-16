На Кіровоградщині перевіряють заклад, де малюка ошпарили окропом
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кіровоградська ОДА ініціювала перевірку Кіровоградського обласного спеціалізованого будинку дитини нового типу, де вихователька ошпарила окропом півторарічного малюка. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.
"Службова перевірка закінчилася. ОДА ініціювала комплексну перевірку за участі пожежників, представників Держпродспоживслужби, Служби у справах дітей. 20 серпня буде остаточне рішення", – сказав він.
Що стосується працівниці закладу, яка допустила недбалість стосовно дитини, то жінка написала заяву про звільнення.
"Жінка з дітьми не спілкується. Вона написала заяву на звільнення. Чи завершена процедура звільнення - мені не відомо. Її звільнять чи за заявою, чи відповідно до статті. Закінчується перевірка, чекаємо висновків правоохоронців", – повідомив Рибальченко.
Дитина одужала, повернулася до закладу. Жодних наслідків у результаті опіків не буде.
Нагадаємо, маленький хлопчик отримав опіки в обласному будинку дитини у Кропивницькому.