Правоохоронці розслідують травмування дитини у Кропивницькому

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 липня. УНН. Громадяни звернулися із заявою до правоохоронних органів Кіровоградщини щодо отримання опіків хлопчиком в обласному будинку дитини, відповідно до заяви правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП в області Віталіна Бевзенко.

Дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків. Заявники обвинувачують няню закладу, що та обварила хлопчика кип’ятком.

“Відповідно до поданої заяви працівники поліції внесли інформацію до ЄРДР за ч.1 ст.137 ККУ — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей”, — сказала вона.

Як стало відомо кореспонденту з власних джерел, дитину вилучили з сім’ї жителів села Оситняжка Кіровоградського району в рамках кримінального провадження. Маленького Марка вилучили з сім’ї Кабанюків. До вироку суду дитина мала б лишитися в КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу”.

Знайома Ольги Кабанюк завагітніла втретє і не мала наміру залишати дитину. Ольга Кабанюк разом із чоловіком вирішили забрати малюка. Чоловік Ольги разом із породіллею пішли у РАЦС і записали його як батька новонародженого. Подружжя поставило дитину на облік в місцевій поліклініці, доглядало його.

Згодом правоохоронці вирішили провести слідчо-розшукові дії, які полягали у біологічній експертизі. Експертиза з’ясувала, що чоловік Ольги — не батько Марка. Тепер подружжю інкримінують торгівлю людьми щодо малолітнього. Наразі ця справа розглядається у районному суді. Дитину вилучили керуючись тим, що “вона є речовим доказом у даній справі”.

“Ми дихали над ним, ми жили ним, — розповіла Ольга Кабанюк. — Коли Марка забирали, йому було 9,5 місяця, ми запитували, чому його не забрали раніше, якщо ми щось порушили, на що нам відповіли, що спостерігали за нами. Нас звинувачують у тому, що ми дитину купили, але це не так, зараз хлопчику 1 рік і 4 місяці, й весь цей час він змушений перебувати з чужими людьми”.

Вона стверджує, що 25 липня 60-річна няня закладу “підсунула хлопчика під кип’яток, вмиваючи його”. Прийомним батькам про це не повідомили, лише згодом вони дізналися про подію від сторонніх людей.

“Перша версія була, що Марк впав з горщика. Няня поздирала йому пухирі й разом із чоловіком самостійно повезла його в дитячу лікарню. Практично над ним познущалися. В перші дні після цієї трагедії Марк взагалі був у дуже плачевному стані, але, на щастя, зараз він вже хоча б почав їсти”, — розповіла Ольга Кабанюк.

Наразі дитина знаходиться в опіковому відділенні дитячої обласної лікарні.

Як повідомляв УНН, молода дівчина у Кропивницькому впала з висоти та загинула.

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