Правоохранители расследуют травмирование ребенка в Кропивницкому

Ребенок получил телесные повреждения в виде ожогов. Заявители обвиняют няню заведения, которая и ошпарила мальчика кипятком.

“Согласно поданного заявления работники полиции внесли информацию в ЕРДР по ч.1 ст.137 УК — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей”, — сказала она.

Как стало известно корреспонденту из собственных источников, ребенка изъяли из семьи жителей села Оситняжка Кировоградского района в рамках уголовного производства. Маленького Марка изъяли из семьи Кабанюк. До приговора суда ребенок должен біл бы остаться в КЗ “Кировоградский областной специализированный дом ребенка нового типа”.

Знакомая Ольги Кабанюк забеременела в третий раз и не собиралась оставлять ребенка. Ольга Кабанюк вместе с мужем решили забрать малыша. Муж Ольги вместе с роженицей пошли в ЗАГС и записали его как отца новорожденного. Супруги поставили ребенка на учет в местной поликлинике, ухаживали за ним.

Впоследствии правоохранители решили провести следственно-розыскные действия, которые заключались в биологической экспертизе. Экспертиза установила, что муж Ольги — не отец Марка. Теперь супругам инкриминируют торговлю людьми в отношении малолетнего. Сейчас это дело рассматривается в районном суде. Ребенка изъяли руководствуясь тем, что “она является вещественным доказательством по данному делу”.

“Мы дышали над ним, мы жили им, — рассказала Ольга Кабанюк. — Когда Марка забирали, ему было 9,5 месяцев, мы спрашивали, почему его не забрали раньше, если мы что-то нарушили, на что нам ответили, что наблюдали за нами. Нас обвиняют в том, что мы ребенка купили, но это не так, сейчас мальчику 1 год и 4 месяца, и все это время он вынужден находиться с чужими людьми”.

Она утверждает, что 25 июля 60-летняя няня учреждения “подсунула мальчика под кипяток, умывая его”. Приемным родителям об этом не сообщили, лишь впоследствии они узнали о событии от посторонних людей.

“Первая версия была, что Марк упал с горшка. Няня сняли с ему волдыри и вместе с мужем самостоятельно повезла его в детскую больницу. Практически над ним поиздевались. В первые дни после этой трагедии Марк вообще был в очень плачевном состоянии, но, к счастью, сейчас он уже хотя бы начал есть”, - рассказала Ольга Кабанюк.

Сейчас ребенок находится в ожоговом отделении детской областной больницы.

Как сообщал УНН, молодая девушка в Кропивницкому упала с высоты и погибла.