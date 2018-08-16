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В Кировоградской области проверяют заведение, где малыша ошпарили кипятком

Киев • УНН

 • 8632 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 августа. УНН. Кировоградская ОГА инициировала проверку Кировоградского областного специализированного дома ребенка нового типа, где воспитательница ошпарила кипятком полуторагодовалого малыша. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель департамента здравоохранения Олег Рыбальченко.

В Кировоградской области проверяют заведение, где малыша ошпарили кипятком

"Служебная проверка закончилась. ОГА инициировала комплексную проверку с участием пожарных, представителей Госпродпотребслужбы, Службы по делам детей. 20 августа будет окончательное решение", - сказал он.

Что касается работницы заведения, которая допустила небрежность по отношению к ребенку, то женщина написала заявление об увольнении.

"Женщина с детьми не общается. Она написала заявление на увольнение. Завершена ли процедура увольнения - мне не известно. Ее уволят или по заявлению, или в соответствии со статьей. Заканчивается проверка, ждем выводов правоохранителей", - сообщил Рыбальченко.

Ребенок выздоровел, вернулся в заведение. Никаких последствий в результате ожогов не будет.

Напомним, маленький мальчик получил ожоги в областном доме ребенка в Кропивницком.

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