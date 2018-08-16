В Кировоградской области проверяют заведение, где малыша ошпарили кипятком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 августа. УНН. Кировоградская ОГА инициировала проверку Кировоградского областного специализированного дома ребенка нового типа, где воспитательница ошпарила кипятком полуторагодовалого малыша. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель департамента здравоохранения Олег Рыбальченко.
"Служебная проверка закончилась. ОГА инициировала комплексную проверку с участием пожарных, представителей Госпродпотребслужбы, Службы по делам детей. 20 августа будет окончательное решение", - сказал он.
Что касается работницы заведения, которая допустила небрежность по отношению к ребенку, то женщина написала заявление об увольнении.
"Женщина с детьми не общается. Она написала заявление на увольнение. Завершена ли процедура увольнения - мне не известно. Ее уволят или по заявлению, или в соответствии со статьей. Заканчивается проверка, ждем выводов правоохранителей", - сообщил Рыбальченко.
Ребенок выздоровел, вернулся в заведение. Никаких последствий в результате ожогов не будет.
Напомним, маленький мальчик получил ожоги в областном доме ребенка в Кропивницком.