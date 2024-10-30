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На фронті вже понад півсотні боєзіткнень, найбільше атак на Курахівському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 17790 перегляди

За минулу добу відбулось 51 бойове зіткнення на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Куп'янському та Курахівському напрямках, де противник також завдав авіаударів.

На фронті вже понад півсотні боєзіткнень, найбільше атак на Курахівському напрямку - Генштаб

Протягом доби, 30 жовтня, на фронті відбулось 51 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку російські окупанти один раз марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак біля Катеринівки, Греківки, Тернів та Зарічного.

На Сіверському напрямку ворог проводив дві атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівки, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки, крім того, завдали авіаційних ударів в районі Романівки та Курахового, застосувавши п’ять КАБів.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили два штурми росіян неподалік Богоявленки.

На Гуляйпільському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

На Придніпровському напрямку на даний час відбулось три атаки противника, які були успішно відбиті нашими захисниками.

Окремо у Генштабі вказали, що на Краматорському та Торецькому напрямках окупанти сьогодні поки що наступальних дій не проводили.

Нагадаємо

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що на Запоріжжі та Донеччині росія перекидає нові підрозділи ближче до лінії фронту – до Токмака,. Вугледару, Волноваського та Маріупольського районів.

Володимир Омельченко

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