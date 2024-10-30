На фронте уже более полусотни боестолкновений, больше всего атак на Кураховском направлении - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки состоялось 51 боевое столкновение на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Купянском и Кураховском направлениях, где противник также нанес авиаудары.

В течение суток, 30 октября, на фронте состоялось 51 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские оккупанты один раз бесполезно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак неподалеку Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки и Загрызово, еще девять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак возле Катериновки, Грековки, Тернов и Заречного.

На Северском направлении враг проводил две атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровки, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Катериновки, кроме того, нанесли авиационные удары в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБов.

На Времовском направлении подразделения наших войск отбили два штурма россиян неподалеку Богоявленки.

На Гуляйпольском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Чаривне.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Малая Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

На Приднепровском направлении в настоящее время состоялось три атаки противника, которые были успешно отражены нашими защитниками.

Отдельно в Генштабе указали, что на Краматорском и Торецком направлениях оккупанты сегодня пока наступательных действий не проводили.

Напомним,

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что на Запорожье и Донетчине россия перебрасывает новые подразделения ближе к линии фронта - в Токмак,. Угледару, Волновахскому и Мариупольскому районам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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