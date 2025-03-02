На фронті понад 70 бойових зіткнень за добу: висока активність на Покровському і Торецькому напрямках - Генштаб
Київ • УНН
За добу відбулося 72 бойових зіткнення, найбільша активність на Покровському і Торецькому напрямках. Противник завдав авіаударів по кількох населених пунктах, українські сили успішно відбивають атаки.
Продовжуть потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села України. На Курщині українські захисники відбили 14 атак загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Оперативна інформація станом на 16.00 02.03.2025 щодо російського вторгнення.
Від початку доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.
На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили три атаки противника в районах Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку ворог 12 разів атакував оборонні позиції наших військ в районах Торецька та Щербинівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.
За данними Генштабу висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку, де розпочиналися зіткнення різної інтенсивності 13 разів упродовж 2 березня.
Вказується, що українські воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка та Улакли. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Гришине та Леонтовичі.
На Гуляйпільському напрямку:
У районах Гуляйполя, Залізничного та Приютного агресор завдав авіаударів . Крім того, в районі населеного пункту Привільне Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку.
На Оріхівському напрямку триває бій в районі населеного пункту Нестерянка
На Придніпровському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників, наразі триває одне боєзіткнення.
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На Харківському та Сіверському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.
На Курщині українські захисники відбили 14 атак загарбників, ще вісім боєзіткнень триває. Крім цього, ворог завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб.
Також у Генштабі повідомляють, що від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні міста та села.
Сьогодні постраждали населені пункти Тимоновичі Чернігівської області; Гірки, Кореньок, Петрушівка Сумської області. Під авіаударами опинилася Лютівка Харківської області.
Нагадаємо
За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 21 спроба прориву. Ворог активно застосовував авіацію з КАБами на різних ділянках фронту.
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