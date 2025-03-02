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На фронте более 70 боевых столкновений за сутки: высокая активность на Покровском и Торецком направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 32823 просмотра

За сутки произошло 72 боевых столкновения, наибольшая активность на Покровском и Торецком направлениях. Противник нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам, украинские силы успешно отражают атаки.

На фронте более 70 боевых столкновений за сутки: высокая активность на Покровском и Торецком направлениях - Генштаб

Продолжат страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные города и села Украины. На Курщине украинские защитники отбили 14 атак захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.03.2025 относительно российского вторжения.

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили три атаки противника в районах Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг 12 раз атаковал оборонительные позиции наших войск в районах Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

По данным Генштаба высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении, где начинались столкновения различной интенсивности 13 раз в течение 2 марта.

Указывается, что украинские воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка и Улаклы. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Покровск, Гришино и Леонтовичи.

На Гуляйпольском направлении:

В районах Гуляйполя, Железнодорожного и Приютного агрессор нанес авиаудары. Кроме того, в районе населенного пункта Привольное Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку.

На Ореховском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Нестерянка 

На Приднепровском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников, сейчас продолжается одно боестолкновение.

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На Харьковском и Северском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили 14 атак захватчиков, еще восемь боестолкновений продолжаются. Кроме этого, враг нанес 10 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб.

Также в Генштабе сообщают, что от российских артиллерийских обстрелов продолжают страдать приграничные города и села. 

Сегодня пострадали населенные пункты Тимоновичи Черниговской области; Горки, Коренек, Петрушевка Сумской области. Под авиаударами оказалась Лютовка Харьковской области.

- информирует Генштаб ВС Украины.

Напомним,

За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 21 попытка прорыва. Враг активно применял авиацию с КАБами на разных участках фронта.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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