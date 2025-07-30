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На Донеччині скорочено подачу води до низки населених пунктів: в ОВА пояснили причину

Київ • УНН

 • 198 перегляди

У Донецькій області скорочено подачу води до чотирьох міст через ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

На Донеччині скорочено подачу води до низки населених пунктів: в ОВА пояснили причину

У Донецькій області скорочено подачу води до Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Це пов’язано з ремонтом магістральної труби Другого Донецького водогону. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Увага! З 21:00 30 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. У цей час почнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону 

- повідомив Філашкін.

Очільник ОВА додав, що щойно фахівці завершать роботи, водопостачання буде відновлено у повному обсязі.

Доповнення

У неділю, 27 липня, російські окупанти обстріляли території Краматорської і Костянтинівської територіальних громад Донецької області.

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми, включивши місто Добропілля та низку населених пунктів Добропільської та Криворізької громад. Рішення ухвалено регіональною комісією з питань ТЕБ і НС, стосується близько 928 дітей.

Павло Зінченко

Новини Світу
Дружківка
Вадим Філашкін
Донецька область
Слов'янськ
Костянтинівка
Краматорськ