На Донеччині скорочено подачу води до низки населених пунктів: в ОВА пояснили причину
Київ • УНН
У Донецькій області скорочено подачу води до чотирьох міст через ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
У Донецькій області скорочено подачу води до Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Це пов’язано з ремонтом магістральної труби Другого Донецького водогону. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Увага! З 21:00 30 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. У цей час почнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону
Очільник ОВА додав, що щойно фахівці завершать роботи, водопостачання буде відновлено у повному обсязі.
Доповнення
У неділю, 27 липня, російські окупанти обстріляли території Краматорської і Костянтинівської територіальних громад Донецької області.
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми, включивши місто Добропілля та низку населених пунктів Добропільської та Криворізької громад. Рішення ухвалено регіональною комісією з питань ТЕБ і НС, стосується близько 928 дітей.