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В Донецкой области сокращена подача воды в ряд населенных пунктов: в ОВА объяснили причину

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Донецкой области сокращена подача воды в четыре города из-за ремонта магистральной трубы Второго Донецкого водовода. Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

В Донецкой области сокращена подача воды в ряд населенных пунктов: в ОВА объяснили причину

В Донецкой области сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Это связано с ремонтом магистральной трубы Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Внимание! С 21:00 30 июля будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. В это время начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода 

- сообщил Филашкин.

Глава ОВА добавил, что как только специалисты завершат работы, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Дополнение

В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты обстреляли территории Краматорской и Константиновской территориальных общин Донецкой области.

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, включив город Доброполье и ряд населенных пунктов Добропольской и Криворожской общин. Решение принято региональной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС, касается около 928 детей.

Павел Зинченко

Новости Мира
Дружковка
Вадим Филашкин
Донецкая область
Славянск
Константиновка
Краматорск