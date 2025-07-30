В Донецкой области сокращена подача воды в ряд населенных пунктов: в ОВА объяснили причину
Киев • УНН
В Донецкой области сокращена подача воды в четыре города из-за ремонта магистральной трубы Второго Донецкого водовода. Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
В Донецкой области сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Это связано с ремонтом магистральной трубы Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Внимание! С 21:00 30 июля будет сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. В это время начнется ремонт магистральной трубы Второго Донецкого водопровода
Глава ОВА добавил, что как только специалисты завершат работы, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Дополнение
В воскресенье, 27 июля, российские оккупанты обстреляли территории Краматорской и Константиновской территориальных общин Донецкой области.
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