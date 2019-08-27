На Донеччині неповнолітня на скутері наїхала на підлітка

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Лиманському районі Донецької області 17-річна водійка скутеру не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на неповнолітнього пішохода. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали учасники пригоди, а також пасажир транспорту. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Аварія сталася в селищі Ямпіль Лиманського району.

Не маючи водійського посвідчення та навичок водіння транспорту, дівчина сіла з кермо мопеду разом зі своїм знайомим. Дівчина-водій не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на 15-річну перехожу.

Учасники пригоди отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання - обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Львівській області 12-річний хлопець на скутері зіткнувся з автомобілем. Внаслідок ДТП у хлопчика закритий перелом ноги та перелом тазу.

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