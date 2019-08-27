В Донецкой области несовершеннолетняя на скутере наехала на подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Лиманском районе Донецкой области 17-летняя водитель скутера не справилась с управлением и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате аварии телесные повреждения получили участники происшествия, а также пассажир транспорта. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Авария произошла в поселке Ямполь Лиманского района.
Не имея водительского удостоверения и навыков вождения транспорта, девушка села с руль мопеда вместе со своим знакомым. Девушка-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на 15-летнюю прохожую.
Участники происшествия получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
Максимальное наказание - ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, во Львовской области 12-летний парень на скутере столкнулся с автомобилем. В результате ДТП у мальчика закрытый перелом ноги и перелом таза.