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6 марта, 17:12 • 131135 просмотра

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В Донецкой области несовершеннолетняя на скутере наехала на подростка

В Донецкой области несовершеннолетняя на скутере наехала на подростка

Киев  •  УНН

 • 9593 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Лиманском районе Донецкой области 17-летняя водитель скутера не справилась с управлением и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате аварии телесные повреждения получили участники происшествия, а также пассажир транспорта. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Авария произошла в поселке Ямполь Лиманского района.

Не имея водительского удостоверения и навыков вождения транспорта, девушка села с руль мопеда вместе со своим знакомым. Девушка-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на 15-летнюю прохожую.

Участники происшествия получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Максимальное наказание - ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, во Львовской области 12-летний парень на скутере столкнулся с автомобилем. В результате ДТП у мальчика закрытый перелом ноги и перелом таза.

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