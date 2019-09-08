На Донбасі за причетність до збройних формувань затримали 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Військовослужбовці Національної гвардії України за минулий тиждень затримали чоловіка, який перебував у розшуку, та 9 осіб за підозрою у причетності до діяльності незаконних збройних формувань. Про це повідомило угрупування Національної гвардії Об’єднаних сил, інформує УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Повідомляється, що за минулий тиждень військовослужбовці Національної гвардії, які виконують службово-бойові (спеціальні) завдання у складі операції Об’єднаних сил, на блокпостах поблизу населених пунктів Маріуполь, Волноваха, Благодатне провели близько 20 затримань.
"На одному з блокпостів неподалік Маріуполя нацгвардійці виявили чоловіка, якого розшукувала Служба безпека України. Громадянина було передано співробітникам Мангушського відділення поліції ГУ НП України", - йдеться в повідомленні.
Також за тиждень було виявлено та затримано 9 осіб, які підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань.
"Крім того, період з 1 по 7 вересня, було виявлено та затримано 9 осіб, серед яких три жінки. Згідно пошукової бази Національної поліції усі підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань. Ще в одного громадянина, на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха, українські військові під час перевірки виявили підроблений паспорт України", - зазначили у Нацгвардії.
Нагадаємо, у Донецькій області СБУ затримала учасника проросійських незаконних збройних формувань.