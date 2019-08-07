Автоматника бойовиків "ЛНР" і "ДНР" затримали на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Донецькій області співробітники Служби безпеки України затримали учасника проросійських незаконних збройних формувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
“Оперативники спецслужби встановили, що у 2015 році мешканець Краматорська вступив до лав терористичної організації „ДНР“. Зловмисник „служив“ автоматником у складі 5-ї ОМБР „ДНР“, бандформуванні „Пятнашка“ і так званому козачому 11-му батальйоні „ЛНР“”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у родичів на підконтрольній українській владі території, куди він прибув для оформлення внутрішнього та закордонного паспортів.
“Також, бойовик збирав інформацію про чисельність, дислокацію та маршрути пересування українських військових”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто участь в терористичній організації. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід чоловіку, підозрюваного у фінансуванні “ЛНР”.