Автоматчика боевиков "ЛНР" и "ДНР" задержали на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника пророссийских незаконных вооруженных формирований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
"Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й омбр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР"", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.
"Также, боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных", - отмечается в сообщении.
Кроме того, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть участие в террористической организации. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в финансировании "ЛНР".