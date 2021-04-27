МОЗ не рекомендуватиме додаткових обмежень на Великдень, однак церковні обряди зазнають змін - Степанов

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“Міністр охорони здоров’я не планує подавати до уряду будь-яких інших правил, інших обмежень, додаткових обмежень саме на Великодні свята. Ми будемо жити в тих умовах, в яких ми зараз живемо, з тими обмеженнями і правилами, які існують на сьогоднішній день. Проте, щоб уникнути сплеску захворюваності після Великодня, Кабінетом Міністрів було проведено під головуванням прем’єр-міністра України зустріч з Радою церков і релігійних організацій, на якій урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів”, — сказав Степанов.

Деталі

Зі слів міністра, уряд з релігійними представниками дійшли згоди щодо можливості зменшення тривалості богослужінь з одночасним збільшенням їхньої кількості, фіксацією дверей в храмах і церквах, щоб вони завжди були у відкритому стані.

“Також домовились про тимчасову заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів: це поцілунки хрестів, ікон, святинь. Ми також рекомендуємо, і знайшли тут підтримку нашого духовенства, щодо участі в обрядах богослужіння за можливості одного члена родини. Бажано максимально виключити можливість відвідування служби людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання”, — зазначив він.

Міністр додав що ті, хто перебуває на богослужіннях, освяченні їжі, повинні обов’язково надягати маску.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров’я не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Проте, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що очікувати особливих карантинних обмежень на Великодні свята не варто — буде діяти стандартний комплекс протиепідемічних заходів.



Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.