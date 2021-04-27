Минздрав не будет рекомендовать дополнительных ограничений на Пасху, однако церковные обряды изменятся - Степанов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр здравоохранения не будет рекомендовать введение дополнительных ограничений на Пасхальные праздники. В то же время на встрече с представителями духовенства была достигнута договоренность о возможных изменениях в проведении обрядов и богослужений в связи с противоэпидемической ситуацией. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.