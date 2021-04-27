Минздрав не будет рекомендовать дополнительных ограничений на Пасху, однако церковные обряды изменятся - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр здравоохранения не будет рекомендовать введение дополнительных ограничений на Пасхальные праздники. В то же время на встрече с представителями духовенства была достигнута договоренность о возможных изменениях в проведении обрядов и богослужений в связи с противоэпидемической ситуацией. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“Министр здравоохранения не планирует подавать в правительство любые другие правила, другие ограничения, дополнительные ограничения именно на Пасхальные праздники. Мы будем жить в тех условиях, в которых мы сейчас живем, с теми ограничениями и правилами, которые существуют на сегодняшний день. Однако, чтобы избежать всплеска заболеваемости после Пасхи, Кабинетом Министров была проведена под председательством премьер-министра Украины встреча с Советом церквей и религиозных организаций, на которой чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мероприятий”, — сказал Степанов.
Детали
По словам министра, правительство с религиозными представителями договорились о возможности уменьшения продолжительности богослужений с одновременным увеличением их количества, фиксацией дверей в храмах и церквях, чтобы они всегда были в открытом состоянии.
“Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: это поцелуи крестов, икон, святынь. Мы также рекомендуем и нашли здесь поддержку нашего духовенства, об участии в обрядах богослужения по возможности одного члена семьи. Желательно максимально исключить возможность посещения службы стариками и теми, кто имеет хронические заболевания”, — отметил он.
Министр добавил, что те, кто находится на богослужениях, освящении пищи, должны обязательно надевать маску.
Дополнение
В Министерстве здравоохранения не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что ожидать особых карантинных ограничений на Пасхальные праздники не стоит — будет действовать стандартный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, эпидемиолог Татьяна Чумаченко заявила, что разработанные Министерством здравоохранения правила адаптивного карантина эффективно работают в противостоянии пандемии.