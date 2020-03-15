Молдова закриває кордон через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Молдова з 17 березня закриває кордони через загрозу розповсюдження коронавірусу. Про це повідомив прем’єр-міністр Республіки Іон Кіку, передає УНН із посиланням на point.md.
"В ніч з понеділка на вівторок, 17 березня, припиняються всі комерційні авіарейси, незалежно від напрямку. Це абсолютно необхідний захід. В цей же час буде заборонено перетин наземного кордону іноземцями, за винятком дипломатів і постійно проживаючих в республіці", - зазначив Кіку.
Зазначається, що раніше влада Молдови закрила всі навчальні заклади і заборонила масові заходи.
Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури, Укрзалізниця припиняє міжнародні залізничні пасажирські перевезення з 17 березня і до завершення карантину.