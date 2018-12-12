МінТОТ намагатиметься до кінця року виплатити по 100 тис. грн сім’ям полонених моряків

"Рішення було прийнято минулого тижня на засіданні уряду. Сьогодні доопрацьовуємо…. І відповідно після того, як вони (зміни до постанови №328 стосовно виплати одноразової грошової допомоги – ред.) будуть підписані Прем’єром, то можна буде говорити про якийсь затверджений алгоритм, виконання якого передбачатиме надання допомоги родинам військовополонених наших моряків", - розповів Ю.Куркчі.



Відповідаючи на уточнення про те, чи уряд ще буде довносити якісь зміни до постанови стосовно виплати допомоги нашим полоненим морякам, перший заступник міністра сказав, що йтиметься про зауваження і пропозиції інших відомств до того проекту змін, які були розроблені й ухвалені на минулому засіданні уряду.



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"Саме прийняття цього закону не передбачає автоматичне перерахування коштів. Тобто, підготовча робота нами ведеться. Ми налаштовані на те, щоб виконати наші зобов’язання до кінця цього року. Будемо робити все, щоб ми досягли цієї мети…Кінець року, трошки специфічні процеси йдуть у фінансуванні й роботі казначейства, і всіх органів влади, які працюють з бюджетними коштами. Але ми знаємо про це, робимо для себе якусь поправку і налаштовані на те, щоб до кінця року цю допомогу надати", - резюмував Ю.Куркчі.



Нагадаємо, 5 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн захопленим військовими Російської Федерації у районі Керченської протоки українським морякам.



Раніше у Міноборони вирішили надати по 50 тис. грн допомоги кожному із військовослужбовців ВМС ЗСУ, яких захопили разом з військовими суднами у районі Керченської протоки.



25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.