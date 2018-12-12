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МинВОТ пытаться до конца года выплатить по 100 тыс. Грн семьям пленных моряков

Киев • УНН

 • 17883 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц пытаться до конца 2018 года выплатить семьям пленных украинских моряков одноразовую денежную помощь в сумме по 100 тыс. грн. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии УНН первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

МинВОТ пытаться до конца года выплатить по 100 тыс. Грн семьям пленных моряков

"Решение было принято на прошлой неделе на заседании правительства. Сегодня дорабатываем .... И соответственно после того, как они (изменения в постановление №328 о выплате единовременного пособия - ред.) Будут подписаны премьером, то можно будет говорить о каком-то утвержденом алгоритме, выполнение которого предусматривает предоставление помощи семьям военнопленных наших моряков", - рассказал Ю.Куркчи.

Отвечая на уточнение о том, будет ли правительство еще довносить какие изменения в постановление о выплате помощи нашим пленным морякам, первый заместитель министра сказал, что речь пойдет о замечаниях и предложениях других ведомств к тому проекту изменений, которые были разработаны и приняты на прошлом заседании правительства.

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"Именно принятие этого закона не предусматривает автоматическое перечисление средств. То есть, подготовительная работа нами ведется. Мы настроены на то, чтобы выполнить наши обязательства до конца этого года. Будем делать все, чтобы мы достигли этой цели ... Конец года, немного специфические процессы идут в финансировании и работе казначейства, и всех органов власти, работающих с бюджетными средствами. Но мы знаем об этом, делаем для себя какую-то поправку и настроены на то, чтобы до конца года эту помощь оказать", - резюмировал Ю.Куркчи.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тыс. грн захваченным военными Российской Федерации в районе Керченского пролива украинским морякам.

Ранее в Минобороны решили предоставить по 50 тыс. грн помощи каждому из военнослужащих ВМС ВСУ, которых захватили вместе с военными судами в районе Керченского пролива.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченны в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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