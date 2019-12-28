Міністр оборони спростував "виселення" штабу ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що командування ВМС ЗС України переїде у нові приміщення лише після того, як вони будуть здані в експлуатацію, до цього воно перебуватиме у старих приміщеннях. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.
"Деякі особи все ще намагаються штучно створити інформаційні приводи навколо вигаданого "виселення" штабу ВМС", - написав Загороднюк.
Міністр зазначив, що наразі ніяких конфліктів з цього приводу немає.
"Командування ВМС ЗС України переїде до нових приміщень після того, як вони будуть готові та здані в експлуатацію. Нові приміщення мають повністю відповідати вимогам Командування з урахуванням їх потреб, українського законодавства, практик країн НАТО та планів розвитку ВМС на найближчі роки. До того як нові приміщення не будуть повністю готові, Штаб буде знаходитись у тих приміщеннях, що він займає тепер. Ніяких "конфліктів" між підрозділами ЗСУ не існує. Всі вони виконують завдання у штатному режимі. В тому числі ВМС", - зазначив він.
Нагадаємо, з наступного року всі частини Збройних сил України перейдуть на систему харчування за каталогом, що дозволяє кардинально покращити продовольче забезпечення військовослужбовців.