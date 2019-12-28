Міністр оборони спростував "виселення" штабу ВМС

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що командування ВМС ЗС України переїде у нові приміщення лише після того, як вони будуть здані в експлуатацію, до цього воно перебуватиме у старих приміщеннях. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.