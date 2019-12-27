Милованов розповів, на що витрачає зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на пресконференції в п’ятницю заявив, що зарплату витрачає лише на сорочки та обіди в їдальні Кабміну, передає кореспондент УНН.
“У мене зараз витрати насправді дуже маленькі, тому що я не подорожую, і я постійно знаходжуся в офісі — їм я тут в кафе на третьому поверсі (будинку уряду — ред.), всіх запрошую сходити подивитись на ціни. В принципі це все. Ну, ще мені сорочки потрібні, я їх купую. Такі базові, я зараз небагато витрачаю”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не вдалось йому “втрапити у борги” за нинішньої зарплатні.
Коментуючи свої попередні заяви, Милованов зазначив, що скаржився не конкретно про свою, а “на зарплати всіх українців”.
“Я вважаю зарплати всіх українців мають бути високі. Я для того тут і працюю. Якби я хотів собі високу зарплату, я б собі продовжив працювати професором американського університету чи українського університету, київської школи економіки, і отримував би ту саму зарплату. Моє незадоволення йде загальним станом економіки. Нам потрібно розвивати стан економіки для того, щоб зростали зарплати”, — заявив він.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю журналістам Милованов стверджував, що його зарплата становить всього 18 тис. грн, і йому її вистачає хіба, що на таксі.