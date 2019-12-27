Милованов рассказал, на что тратит зарплату

“У меня сейчас расходы на самом деле очень маленькие, потому что я не путешествую, и я постоянно нахожусь в офисе — ем я здесь в кафе на третьем этаже (дома правительства — ред.), всех приглашаю сходить посмотреть на цены. В принципе это все. Ну, еще мне рубашки нужны, я их покупаю. Такие базовые, я сейчас немного трачу”, — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о том, не удалось ли ему “попасть в долги” при нынешних зарплатах.

Комментируя свои предыдущие заявления, Милованов отметил, что жаловался не конкретно на свою, а “на зарплаты всех украинцев”.

“Я считаю зарплаты всех украинцев должны быть высоки. Я для того здесь и работаю. Если бы я хотел себе высокую зарплату, я бы себе продолжил работать профессором американского университета или украинского университета, киевской школы экономики, и получал бы ту же зарплату. Мое недовольство идет из-за общего состояния экономики. Нам нужно развивать состояние экономики для того, чтобы росли зарплаты”, — заявил он.

Напомним, ранее в интервью журналистам Милованов утверждал, что его зарплата составляет всего 18 тыс. грн, и ему ее хватает разве что на такси.