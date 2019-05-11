Microsoft запатентувала пристрій для незрячих гравців відеоігор

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Компанія Microsoft запатентувала накладку з дисплеєм Брайля, призначену для установки на ігровий контроллер знизу. Передбачається, що за допомогою такої накладки люди з вадами зору зможуть сприймати текстову інформацію у відеоіграх, передає Engadget, інформує УНН.

Сучасні ігрові приставки та ігри, як правило, практично не адаптуються для людей з обмеженими можливостями — зазвичай розробники приділяють увагу тільки дальтонікам, додаючи різні варіанти налаштування відображення кольорів. Проте, різні компанії та некомерційні організації розробляють найрізноманітніші пристосування для людей з обмеженими можливостями.

Microsoft запатентувала спеціальну накладку на ігровий контроллер (судячи з ілюстрацій з патенту, мається на увазі контролер Xbox). Накладка розміщується на нижній частині контролера і забезпечена як дисплеєм Брайля, так і пелюстками управління, які можуть використовуватися і в якості кнопок введення тексту (їх шість, за кількістю точок в стандартній клітинці тактильного шрифту), і в якості пристрою гаптичної віддачі — пелюстки можуть вібрувати , даючи користувачеві додаткову інформацію про те, що відбувається.

Нічого не повідомляється про те, чи з’явиться запатентована технологія у вигляді прототипу або серійного пристрою — як правило, існування патенту не має на увазі його однозначне втілення в реальному пристрої. Тим не менш, це не перша розробка Microsoft в цій сфері. У минулому році компанія представила контролер для Xbox One, призначений для людей з порушенням моторних функцій або травмами кінцівок. У нього є декілька базових кнопок, а також більше 20 портів для підключення окремих контролерів, наприклад, педалей і кнопок.

Як повідомляв УНН, NASA опублікувало найдетальніше зображення Всесвіту.

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