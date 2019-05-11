Microsoft запатентовала устройство для незрячих игроков видеоигр

Современные игровые приставки и игры, как правило, практически не адаптируются для людей с ограниченными возможностями — обычно разработчики уделяют внимание только дальтоникам, добавляя разные варианты настройки отображения цветов. Тем не менее, разные компании и некоммерческие организации разрабатывают самые разные приспособления для людей с ограниченными возможностями.

Microsoft запатентовала специальную накладку на игровой контроллер (судя по иллюстрациям из патента, подразумевается контроллер Xbox). Накладка размещается на нижней части контроллера и снабжена как дисплеем Брайля, так и лепестками управления, которые могут использоваться и в качестве кнопок ввода текста (их шесть, по количеству точек в стандартной ячейке тактильного шрифта), и в качестве устройства гаптической отдачи — лепестки могут вибрировать, давая пользователю дополнительную информацию о происходящем.

Ничего не сообщается о том, появится ли запатентованная технология в виде прототипа или серийного устройства — как правило, существование патента не подразумевает его однозначное воплощение в реальном устройстве. Тем не менее, это не первая разработка Microsoft в этой сфере. В прошлом году компания представила контроллер для Xbox One, предназначенный для людей с нарушением моторных функций или травмами конечностей. У него есть несколько базовых кнопок, а также более 20 портов для подключения отдельных контроллеров, к примеру, педалей и кнопок.

Как сообщал УНН, NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной.