Ми не боїмося: Кулеба відповів на погрози російських чиновників

Зі слів міністра, Балтійські країни також знають що таке — бути об’єктом токсичної російської пропаганди, але навіть вони вражені тим рівнем дегуманізації українців і російської дезінфрмації, яка спостерігається останнім часом не лише на російських ток-шоу, але і у заявах деяких чиновників.

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“Вони відкрито погрожують Україні війною та залякують знищенням української державності. Хочу відповісти на це сьогодні дуже просто, двома фразами. Перше — не дочекаєтесь, друге — ми не боїмося”, — заявив Кулеба.

Деталі

Україна достатньо сильна і має надійних друзів для того, щоб захистити свою державність, заявив голова МЗС.

Що було раніше

Так, зокрема минулого тижня заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, відомий також як “куратор українського напрямку” Кремля, заявив що початок “бойових дій на Донбасі з боку Києва” стане нібито “початком кінця України”.