Мей закликала саудівського принца притягнути до відповідальності вбивць Хашоґджі

“Прем’єр-міністр підкреслила важливість залучення до відповідальності винних у жахливому вбивстві Джамаля Хашоґджі, а також вжиття заходів Саудівською Аравією для зміцнення довіри, щоб подібний сумний інцидент не зміг повторитися”, — повідомляється у комюніке канцелярії британської прем’єрки.

Тереза Мей також закликала саудівського принца, щоб Саудівська Аравія співпрацювала зі турецькою владою у розслідуванні вбивства.

“Саудівська Аравія повинна в повному обсязі співпрацювати з турецькою владою при проведені розслідування... Для забезпечення повної підзвітності необхідно забезпечити абсолютну прозорість щодо того, що саме сталося та хто буде нести за це відповідальність”, — додається у прес-центрі.

Нагадаємо, журналіст, оглядач і письменник зі Саудівської Аравії Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, і відтоді не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.