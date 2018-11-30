Мэй призвала саудовского принца привлечь к ответственности убийц Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратила внимание наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на необходимость предотвращения таких инцидентов, как убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, а также акцентировала внимание на привлечении к ответственности виновных в его убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.
“Премьер-министр подчеркнула важность привлечения к ответственности виновных в ужасном убийстве Джамаля Хашкаджи, а также принятие мер Саудовской Аравией для укрепления доверия, чтобы подобный печальный инцидент не смог повториться”, — говорится в коммюнике канцелярии британского премьера.
Тереза Мэй также призвала саудовского принца, чтобы Саудовская Аравия сотрудничала с турецкими властями в расследовании убийства.
“Саудовская Аравия должна в полном объеме сотрудничать с турецкими властями при проведении расследования... Для обеспечения полной подотчетности необходимо обеспечить абсолютную прозрачность относительно того, что именно произошло и кто будет нести за это ответственность”, — добавляется в пресс-центре.
Напомним, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, а не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь.
Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.
Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.