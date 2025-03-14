Мер Броварів Ігор Сапожко передав військовим на Сході техніку та обладнання

Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців отримали необхідну техніку від Броварської громади. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко після поїздки на Схід України, пише УНН.

"Вчора був насичений подіями день. Чергова поїздка на Схід. Разом з представниками Київщини передали нашим Захисникам необхідну техніку. Від Броварської міської громади передав мужнім та незламним воїнам 72 бригади ім.Чорних Запорожців 5 кунгів для Mitsubishi L200 та екскаватор", - написав Ігор Сапожко.

За його словами, кожна поїздка на на прифронтові території особлива.

"Кожна така поїздка — це не просто про передати допомогу, але й унікальна можливість поспілкуватися та висловити вдячність і повагу нашим незламним Захисникам. Наші хлопці мужньо тримають фронт, а ми продовжуємо бути для них надійним тилом", — зазначив Ігор Сапожко.

Нагадаємо

Броварська громада регулярно підтримує українських військових, передаючи їм транспорт, обладнання та інші необхідні речі. Раніше Ігор Сапожко передав військовослужбовцям 95 десантно-штурмової Поліської бригади автомобіль Toyota Hilux, який використовуватиме бригада ППО під час відбиття повітряних атак ворога. Цей автомобіль також був куплений за бюджетні кошти в рамках програми підтримки ЗСУ за запитом військових. Одна з військових частин також отримала від громади генератори.

Крім того Броварська територіальна громада закупила та передала у січні ЗСУ 200 акумуляторів для FPV-дронів за кошти місцевого бюджету.

Воїни легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців отримали від Броварської громади та місцевих підприємців повнопривіднувантажівку, 13 комплектів Starlink, теплий одяг та зимові маскувальні комплекти.