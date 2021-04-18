Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території

ukru
Ексклюзив
10:51 • 58974 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 104885 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 135092 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 176241 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 260172 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186954 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179838 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188606 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155330 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160348 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 60058 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 80699 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 105301 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 117985 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 58368 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 8338 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 260195 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 205382 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 300070 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 295109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 23070 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 97970 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101164 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97927 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113245 перегляди
Актуальне
Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території

Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території

Київ • УНН

 • 35618 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною, наголосивши, що існуючий рівень напруженості, з його точки зору, контрпродуктивен. Відповідну заяву французький лідер зробив в інтерв’ю телеканалу CBS, яке транслювалося в неділю, передає УНН.

Цитата

“Я думаю, що ця ситуація є неприйнятною, і Росія повинна здійснити деескалацію ситуації, це очевидно. Сформована нині ситуація і рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні і неприйнятні”, — сказав він. “Ми зараз хочемо політичного процесу, щоб вирішувати питання з деякими українськими регіонами”, — додав Макрон.

“Я безумовно виступаю за дискусію з Росією, за відкриту, спокійну і поважну дискусію з Росією”, — підкреслив французький президент.

“Ми повинні активізувати дипломатичну взаємодію, і США, Європа, всі ми повинні зайняти дуже чітку позицію щодо Росії. Ми ніколи не приймемо нову військову операцію на українській території, і нам треба знайти спосіб вселяти впевненість щодо цього”, — вважає Макрон.

Нагадаємо

Макрон також заявляв, що для Росії треба визначити червоні лінії, через які вона не повинна переступати.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про те, що Франція прихильна до врегулювання кризи на сході України в рамках “нормандського формату” і очікує сигналів від Росії до зниження напруженості в цьому регіоні.

Зокрема, стало відомо, що Макрон має намір найближчим часом провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами