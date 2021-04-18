Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму.