Макрон: Захід не погодиться з новими військовими операціями на українській території

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“Я думаю, що ця ситуація є неприйнятною, і Росія повинна здійснити деескалацію ситуації, це очевидно. Сформована нині ситуація і рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні і неприйнятні”, — сказав він. “Ми зараз хочемо політичного процесу, щоб вирішувати питання з деякими українськими регіонами”, — додав Макрон.
“Я безумовно виступаю за дискусію з Росією, за відкриту, спокійну і поважну дискусію з Росією”, — підкреслив французький президент.
“Ми повинні активізувати дипломатичну взаємодію, і США, Європа, всі ми повинні зайняти дуже чітку позицію щодо Росії. Ми ніколи не приймемо нову військову операцію на українській території, і нам треба знайти спосіб вселяти впевненість щодо цього”, — вважає Макрон.
Нагадаємо
Макрон також заявляв, що для Росії треба визначити червоні лінії, через які вона не повинна переступати.
Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про те, що Франція прихильна до врегулювання кризи на сході України в рамках “нормандського формату” і очікує сигналів від Росії до зниження напруженості в цьому регіоні.
Зокрема, стало відомо, що Макрон має намір найближчим часом провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.
Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.
Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму.