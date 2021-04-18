Макрон: Запад не согласится с новыми военными операциями на украинской территории

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“Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся в настоящее время ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы”, — сказал он. “Мы сейчас хотим политического процесса, чтобы решать вопросы с некоторыми украинскими регионами”, — добавил Макрон.
“Я определенно выступаю за дискуссию с Россией, за открытую, спокойную и уважительную дискуссию с Россией”, — подчеркнул французский президент.
“Мы должны активизировать дипломатическое взаимодействие, и США, Европа, все мы должны занять очень четкую позицию в отношении России. Мы никогда не примем новую военную операцию на украинской территории, и нам надо найти способ внушать уверенность в этом”, — считает Макрон.
Напомним
Макрон также заявлял, что для России нужно определить красные линии, по которым она не должна переступать.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что Франция привержена урегулированию кризиса на востоке Украины в рамках “нормандского формата” и ожидает сигналов от России к снижению напряженности в этом регионе.
В частности, стало известно, что Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В Париже 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.
Путин не подключался при переговоров с Макроном и Меркель.
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму.