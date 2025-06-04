Майже 100 випадків захворювання у 2025 році: як вберегти дитину від туберкульозу
Київ • УНН
В Україні у 2024 році виявили 464 випадки туберкульозу у дітей, а за перший квартал 2025 року – 96. Держава впроваджує сучасні підходи для захисту дітей від профілактики до одужання.
В Україні триває стабільне зниження дитячої захворюваності на туберкульоз, однак загроза нікуди не зникла. Війна, ослаблення імунітету, складна епідеміологічна ситуація підвищують ризики. У 2024 році недугу виявили у 464 дітей, а за перший квартал 2025-го — вже у 96. Водночас держава впроваджує сучасні підходи, аби захистити малечу на всіх етапах — від профілактики до повного одужання.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ передає УНН.
Деталі
В Україні у 2024 році туберкульоз діагностували у 464 дітей, а за перший квартал 2025 року — у 96. Хоча останні роки свідчать про зниження захворюваності, ризики зберігаються, а повномасштабна війна росії проти України є додатковим фактором ризику
Як Україна бореться з дитячим туберкульозом
Україна адаптує свою систему протидії туберкульозу до сучасних міжнародних стандартів. У медичній практиці застосовуються інноваційні рішення, а нормативна база поступово наближається до рекомендацій ВООЗ та країн ЄС, повідомляють в ЦГЗ.
Головні кроки захисту
- профілактика — перша лінія захисту;
- щеплення БЦЖ - вводиться з перших днів життя та забезпечує захист від зараження туберкульозною паличкою, а також від важких форм захворювання, особливо у дітей до 5 років;
- своєчасне виявлення.
Для дітей з груп ризику проводиться скринінг (анкетування), а підліткам старше 15 років додатково роблять рентген органів грудної клітки.
Діагностика ТБ-інфекції Інфікування (без симптомів хвороби) визначається за допомогою шкірних проб або тестів вивільнення гамма-інтерферону. Їх призначають дітям, які мали контакт з хворими, живуть із ВІЛ, готуються до трансплантації або перебувають на імуносупресивній терапії.
Діагностика активного туберкульозу
У пріоритеті — молекулярно-генетичні тести, рекомендовані ВООЗ. У дітей, які не можуть здавати мокротиння, досліджується зразок калу.
Профілактичне лікування
У разі виявлення ТБ-інфекції без активного захворювання, дитина проходить короткий курс профілактичного лікування (1–3 місяці). Новітні препарати доступні безкоштовно за призначенням сімейного лікаря.
Лікування активного туберкульозу
Терапія зазвичай проходить амбулаторно, триває 4–6 місяців, і передбачає як медикаментозне лікування, так і психологічну підтримку. У складних випадках лікування може тривати довше, іноді в стаціонарі. Діти, які отримують лікування, часто вже за кілька тижнів (а іноді — з першого дня) можуть відвідувати школу чи садок без загрози іншим.
МОЗ затвердило чіткі правила щодо допуску до закладів освіти, щоб жодна дитина з ТБ не була позбавлена права на навчання.
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