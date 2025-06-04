Майже 100 випадків захворювання у 2025 році: як вберегти дитину від туберкульозу

В Україні триває стабільне зниження дитячої захворюваності на туберкульоз, однак загроза нікуди не зникла. Війна, ослаблення імунітету, складна епідеміологічна ситуація підвищують ризики. У 2024 році недугу виявили у 464 дітей, а за перший квартал 2025-го — вже у 96. Водночас держава впроваджує сучасні підходи, аби захистити малечу на всіх етапах — від профілактики до повного одужання.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ передає УНН.

Деталі

В Україні у 2024 році туберкульоз діагностували у 464 дітей, а за перший квартал 2025 року — у 96. Хоча останні роки свідчать про зниження захворюваності, ризики зберігаються, а повномасштабна війна росії проти України є додатковим фактором ризику - ідеться у дописі.

Як Україна бореться з дитячим туберкульозом

Україна адаптує свою систему протидії туберкульозу до сучасних міжнародних стандартів. У медичній практиці застосовуються інноваційні рішення, а нормативна база поступово наближається до рекомендацій ВООЗ та країн ЄС, повідомляють в ЦГЗ.

Головні кроки захисту

профілактика — перша лінія захисту;

щеплення БЦЖ - вводиться з перших днів життя та забезпечує захист від зараження туберкульозною паличкою, а також від важких форм захворювання, особливо у дітей до 5 років;

своєчасне виявлення.

Для дітей з груп ризику проводиться скринінг (анкетування), а підліткам старше 15 років додатково роблять рентген органів грудної клітки.

Діагностика ТБ-інфекції Інфікування (без симптомів хвороби) визначається за допомогою шкірних проб або тестів вивільнення гамма-інтерферону. Їх призначають дітям, які мали контакт з хворими, живуть із ВІЛ, готуються до трансплантації або перебувають на імуносупресивній терапії.

Діагностика активного туберкульозу

У пріоритеті — молекулярно-генетичні тести, рекомендовані ВООЗ. У дітей, які не можуть здавати мокротиння, досліджується зразок калу.

Профілактичне лікування

У разі виявлення ТБ-інфекції без активного захворювання, дитина проходить короткий курс профілактичного лікування (1–3 місяці). Новітні препарати доступні безкоштовно за призначенням сімейного лікаря.

Лікування активного туберкульозу

Терапія зазвичай проходить амбулаторно, триває 4–6 місяців, і передбачає як медикаментозне лікування, так і психологічну підтримку. У складних випадках лікування може тривати довше, іноді в стаціонарі. Діти, які отримують лікування, часто вже за кілька тижнів (а іноді — з першого дня) можуть відвідувати школу чи садок без загрози іншим.

МОЗ затвердило чіткі правила щодо допуску до закладів освіти, щоб жодна дитина з ТБ не була позбавлена права на навчання.

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